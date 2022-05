DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Covi con 2’10” di margine all’attacco del Fedaia! (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.33 Attacca Giulio Ciccone provando a sfruttare un momento di rallentamento. 16.32 Fondamentale per Alessandro Covi prendere un passo regolare e non strafare soprattutto nella prima parte che è più dura. 16.30 Comincia il Passo Fedaia per Alessandro Covi! 14 chilometri al 7,6% di pendenza media con picchi al 18%. 16.29 Pazzesco Davide Ballerini: rientra fra gli inseguitori e contrattacca in discesa! 16.28 Covi sta per raggiungere Caprile per poi cominciare la salita conclusiva. 16.27 Fra gli inseguitori è Ciccone a guidare il trenino in discesa. 16.25 Carapaz nel gruppo ha ancora tre compagni di squadra. 16.24 Quattro ore di corsa appena raggiunte. 16.22 Poels ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.33 Attacca Giulio Ciccone provando a sfruttare un momento di rallentamento. 16.32 Fondamentale per Alessandroprendere un passo regolare e non strafare soprattutto nella prima parte che è più dura. 16.30 Comincia il Passo Fedaia per Alessandro! 14 chilometri al 7,6% di pendenza media con picchi al 18%. 16.29 Pazzesco Davide Ballerini: rientra fra gli inseguitori e contrattacca in discesa! 16.28sta per raggiungere Caprile per poi cominciare la salita conclusiva. 16.27 Fra gli inseguitori è Ciccone a guidare il trenino in discesa. 16.25 Carapaz nel gruppo ha ancora tre compagni di squadra. 16.24 Quattro ore di corsa appena raggiunte. 16.22 Poels ...

SkySportF1 : ? 1:18:750: LAMPO LECLERC ?? On board con lui per il giro della pole position I risultati ? - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2022 Belluno-Marmolada LIVE: Covi a caccia del trionfo gruppo inseguitori a due minuti -… - digitalsat_it : Sabato #RaiSport, #28Maggio 2022 | diretta #Giro Italia, #DiamondLeague, #Rugby, #Pallanuoto, #Basket… - OpenFiberIT : RT @ESLItaly: Il giro di prova è andato, adesso si fa sul serio: niente safety car, niente rallentamenti, vince il più veloce! Segui in dir… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2022 in DIRETTA: i battistrada hanno 5’45” di vantaggio in cima al San Pellegrino - #d’Italia… -