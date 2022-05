DIRETTA Giro d’Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: Covi a caccia del trionfo, gruppo inseguitori a due minuti (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 16.20 Addirittura 2’30” il ritardo degli inseguitori: nessuno è brillante. 16.18 Termina l’avventura di Andrea Vendrame e Mathieu Van der Poel. 16.16 Alleggerisce il rapporto Alessandro Covi in questo tratto di falsopiano a sfavore. 16.15 Vendrame e Van der Poel stanno per essere inglobati nel gruppo maglia rosa 16.13 Covi ha attaccato a 53,7 km dall’arrivo ed è solo da quasi trenta chilometri. 16.11 Sempre la Bahrain-Victorious a guidare il gruppo, ma non si smuovono le acque. 16.10 Fra gli inseguitori provano a collaborare Ciccone, Arensman e i due uomini della Jumbo-Visma, ma non sembrano esserci le energie per ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE DEL16.20 Addirittura 2’30” il ritardo degli: nessuno è brillante. 16.18 Termina l’avventura di Andrea Vendrame e Mathieu Van der Poel. 16.16 Alleggerisce il rapporto Alessandroin questo tratto di falsopiano a sfavore. 16.15 Vendrame e Van der Poel stanno per essere inglobati nelmaglia rosa 16.13ha attaccato a 53,7 km dall’arrivo ed è solo da quasi trenta chilometri. 16.11 Sempre la Bahrain-Victorious a guidare il, ma non si smuovono le acque. 16.10 Fra gliprovano a collaborare Ciccone, Arensman e i due uomini della Jumbo-Visma, ma non sembrano esserci le energie per ...

