DIRETTA Giro d'Italia 2022, Belluno-Marmolada LIVE: a breve il via della tappa (Di sabato 28 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia 2022 11.55 La classifica a squadre: # TEAM TIME 1 Bahrain – Victorious 244:06:06 2 BORA – hansgrohe 2:36 3 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 1:08:09 4 INEOS Grenadiers 1:09:16 5 Astana Qazaqstan Team 2:06:48 11.52 L'Italia ovviamente spera in Vincenzo Nibali: il capitano dell'Astana Qazaqstan è quarto in graduatoria, non ha una condizione monstre, ma se uno dei tre uomini davanti dovesse saltare si potrebbe avverare un sogno insperato del podio. 11.49 Partenza ufficiale prevista alle 12.25. 11.46 L'attesa oggi è per la sfida tra i primi tre della graduatoria, tutti separati da un distacco minimo: Mikel Landa e Jai Hindley dovranno lanciare l'assalto alla Maglia Rosa di Richard ...

