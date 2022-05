Di Giannantonio pole su Bezzecchi e Marini al Mugello (Di sabato 28 maggio 2022) SCARPERIA (ITALPRESS) – Fabio Di Giannantonio conquista a sorpresa la pole position in MotoGP al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia al Mugello. Sul circuito italiano, il pilota del team Gresini, promosso dal Q1, ottiene il miglior tempo in 1'46?156 su bagnato misto ad asciutto, precedendo i due piloti del team VR46 Racing Marco Bezzecchi e Luca Marini che completano la prima fila tutta italiana. In seconda fila Johann Zarco (Ducati Pramac), Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale e il campione del mondo Fabio Quartararo in sella alla Yamaha. Settima posizione per Aleix Espargaro con l'Aprilia, decimo tempo per Enea Bastianini con l'altra moto del team Gresini. Soltanto dodicesimo Marc Marquez, che nelle fasi iniziali è stato vittima di una caduta che ha provocato bandiera rossa e una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) SCARPERIA (ITALPRESS) – Fabio Diconquista a sorpresa laposition in MotoGP al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Italia al. Sul circuito italiano, il pilota del team Gresini, promosso dal Q1, ottiene il miglior tempo in 1'46?156 su bagnato misto ad asciutto, precedendo i due piloti del team VR46 Racing Marcoe Lucache completano la prima fila tutta italiana. In seconda fila Johann Zarco (Ducati Pramac), Francesco Bagnaia con la Ducati ufficiale e il campione del mondo Fabio Quartararo in sella alla Yamaha. Settima posizione per Aleix Espargaro con l'Aprilia, decimo tempo per Enea Bastianini con l'altra moto del team Gresini. Soltanto dodicesimo Marc Marquez, che nelle fasi iniziali è stato vittima di una caduta che ha provocato bandiera rossa e una ...

