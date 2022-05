“Detto questo, ciao…”. L’ospitata di Delia all’Isola finisce male. Asfaltata da Nicolas (Di sabato 28 maggio 2022) Nicolas contro Delia all’Isola dei Famosi. La moglie di Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e amica della naufraga Lory Del Santo, è stata ospite in studio di Ilary Blasi e degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per sostenere l’amica e ha avuto un duro scontro con l’attore. Nicolas contro Delia, una scena che ha mandato in visibilio il web con commenti e molta ironia per le parole pronunciate dalla moglie di Alex Belli. Ma andiamo con ordine. Nicolas Vaporidis è uno dei potenziali vincitori di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi e più volte dimostrato di saperci fare come leader ma anche come oratore. Nicolas contro Delia Isola dei Famosi: social e studio contro l’ex GF Vip Come nel ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022)controdei Famosi. La moglie di Alex Belli, ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip e amica della naufraga Lory Del Santo, è stata ospite in studio di Ilary Blasi e degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria per sostenere l’amica e ha avuto un duro scontro con l’attore.contro, una scena che ha mandato in visibilio il web con commenti e molta ironia per le parole pronunciate dalla moglie di Alex Belli. Ma andiamo con ordine.Vaporidis è uno dei potenziali vincitori di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi e più volte dimostrato di saperci fare come leader ma anche come oratore.controIsola dei Famosi: social e studio contro l’ex GF Vip Come nel ...

