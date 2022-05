De Mita, due generazioni di politici ai funerali: «L'ultimo grande della Dc» (Di sabato 28 maggio 2022) Inviato a NuscoSembrava un funerale di Stato, per le presenze istituzionali: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella; il ministro Luigi Di Maio; il vice presidente della Camera, Ettore... Leggi su ilmattino (Di sabato 28 maggio 2022) Inviato a NuscoSembrava un funerale di Stato, per le presenze istituzionali: il presidenteRepubblica, Sergio Mattarella; il ministro Luigi Di Maio; il vice presidenteCamera, Ettore...

