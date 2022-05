Danza, al Teatro De Filippo “Emozioni in Movimento” (Di sabato 28 maggio 2022) di Massimiliano Craus Riaprono sempre più sipari per Tersicore e, tra questi, il Teatro De Filippo ha offerto il proprio palcoscenico ad “Emozioni in Movimento” di Rossella Tortorelli, imprenditrice della Danza che da Quarto vuole esportare il proprio modello di qualità e quantità. Ma procediamo con ordine. Nell’area flegrea il signore della Danza è sempre stato Enzo Correale che, conosciuta la Tortorelli, ha deciso di creare un nuovo solco artistico per una futura generazione Danzante. Accanto a lui è stata scelta Sabrina D’Aguanno, nota coreografa contemporanea che accompagnerà Correale e Tortorelli nel viaggio di “Emozioni in Movimento”. Un nome che racchiude l’inossidabile sinergia dell’aspetto emotivo di Tersicore accanto ... Leggi su ildenaro (Di sabato 28 maggio 2022) di Massimiliano Craus Riaprono sempre più sipari per Tersicore e, tra questi, ilDeha offerto il proprio palcoscenico ad “in” di Rossella Tortorelli, imprenditrice dellache da Quarto vuole esportare il proprio modello di qualità e quantità. Ma procediamo con ordine. Nell’area flegrea il signore dellaè sempre stato Enzo Correale che, conosciuta la Tortorelli, ha deciso di creare un nuovo solco artistico per una futura generazionente. Accanto a lui è stata scelta Sabrina D’Aguanno, nota coreografa contemporanea che accompagnerà Correale e Tortorelli nel viaggio di “in”. Un nome che racchiude l’inossidabile sinergia dell’aspetto emotivo di Tersicore accanto ...

