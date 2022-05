Dalla Spagna: Koulibaly obiettivo numero uno del Barcellona. Kalidou vuole giocare al Camp Nou (Di sabato 28 maggio 2022) Koulòibaly, secondo i quotidiani catalani è l'obiettivo numero uno per la difesa di Xavi Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo: l'entourage del difensore senegalese, in scadenza con il Club azzurro nel 2023, sta valutando in queste ore l'offerta di rinnovo della società azzurra, ma intanto sta lavorando sulla sua possibile cessione estiva. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, il Barcellona è in pole position per Kalidou Koulibaly. Il difensore in scadenza con il Napoli nel 2023, sta valutando in queste ore l'offerta di rinnovo della società azzurra, ma intanto sta lavorando sulla sua possibile cessione estiva. Mancino e con grande esperienza internazionale, Koulibaly è al primo ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Koulòibaly, secondo i quotidiani catalani è l'uno per la difesa di Xavi, difensore del Napoli, è uno dei nomi più caldi del calciomercato europeo: l'entourage del difensore senegalese, in scadenza con il Club azzurro nel 2023, sta valutando in queste ore l'offerta di rinnovo della società azzurra, ma intanto sta lavorando sulla sua possibile cessione estiva. Secondo quanto riporta il quotidiano catalano Sport, ilè in pole position per. Il difensore in scadenza con il Napoli nel 2023, sta valutando in queste ore l'offerta di rinnovo della società azzurra, ma intanto sta lavorando sulla sua possibile cessione estiva. Mancino e con grande esperienza internazionale,è al primo ...

