Da Roma, Lotito vuole accontentare Sarri: Mertens è il capolavoro (Di sabato 28 maggio 2022) Maurizio Sarri ha chiesto a Claudio Lotito di portare Dries Mertens alla Lazio, il belga è in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore è libero di firmare per qualsiasi altro club, ma ha dato precedenza al Napoli. Repubblica sussurra di un possibile incontro De Laurentiis-Mertens nel fine settimana, con la società azzurra che può offrire al massimo 2 milioni di euro per l’ingaggio dell’attaccante di 35 anni. Ma l’accordo non è stato ancora trovato. Secondo quanto scrive Il Messaggero, Sarri è pronto a restare alla Lazio fino al 2025, con un accordo contrattuale a 3,5 milioni di euro a stagione. Poi c’è il calciomercato con Sarri che ha chiesto Mertens a Lotito: “Il primo obiettivo si chiama Carnesecchi dell’Atalanta. La società è d’accordo e sta ... Leggi su napolipiu (Di sabato 28 maggio 2022) Maurizioha chiesto a Claudiodi portare Driesalla Lazio, il belga è in scadenza di contratto col Napoli. Il giocatore è libero di firmare per qualsiasi altro club, ma ha dato precedenza al Napoli. Repubblica sussurra di un possibile incontro De Laurentiis-nel fine settimana, con la società azzurra che può offrire al massimo 2 milioni di euro per l’ingaggio dell’attaccante di 35 anni. Ma l’accordo non è stato ancora trovato. Secondo quanto scrive Il Messaggero,è pronto a restare alla Lazio fino al 2025, con un accordo contrattuale a 3,5 milioni di euro a stagione. Poi c’è il calciomercato conche ha chiesto: “Il primo obiettivo si chiama Carnesecchi dell’Atalanta. La società è d’accordo e sta ...

Advertising

lo_ferrante64 : Un signore di nome Radu: 'E la Roma merda' - WillDormer_ : Cosa accomuna: Dan Friedkin, - L5Lorenzo : RT @AndyTheZup: @spicciar Lei, di fatto, con passaggi logici debolissimi, ha collegato l'atroce tragedia in Texas ai proprietari della Roma… - AdornatoAntonio : RT @FrancescoRapone: Deferita la Roma per i festeggiamenti di ieri. Gli uomini di Lotito sono ancora al lavoro quindi - manu01111 : @spicciar Su Lotito diciamo che non è ben visto anche tra i laziali e che lui ha un suo modo di comunicare non prop… -