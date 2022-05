Da Gianluca Vacchi a Carmen Russo: se il paradiso dei vip diventa l’inferno per i domestici (Di sabato 28 maggio 2022) Tengono in ordine la casa, cucinano, rifanno i letti, vanno a fare la spesa, badano ai figli. Sono i lavoratori domestici, veri e propri angeli della casa, che lavorano in sordina, e permettono molto spesso all’ingranaggio della vita familiare di far fronte a incombenze quotidiane e straordinarie. Tuttavia, in alcuni tristi casi, le domestiche sono, nella vulnerabilità delle quattro mura domestiche, soggette a vessazioni, insulti, vere e proprie violenze. Più di qualcuno le ha definite le cosiddette ‘schiave moderne’. L’ultimo Sos, ma purtroppo solo in ordine di tempo, è quello che arriva da casa, anzi da villa Vacchi, in Sardegna. Un paradiso di bellezza e relax quella dell’influencer 54enne da 43 milioni di follower tra TikTok e Instagram, che però per i domestici dell’imprenditore bolognese, ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) Tengono in ordine la casa, cucinano, rifanno i letti, vanno a fare la spesa, badano ai figli. Sono i lavoratori, veri e propri angeli della casa, che lavorano in sordina, e permettono molto spesso all’ingranaggio della vita familiare di far fronte a incombenze quotidiane e straordinarie. Tuttavia, in alcuni tristi casi, le domestiche sono, nella vulnerabilità delle quattro mura domestiche, soggette a vessazioni, insulti, vere e proprie violenze. Più di qualcuno le ha definite le cosiddette ‘schiave moderne’. L’ultimo Sos, ma purtroppo solo in ordine di tempo, è quello che arriva da casa, anzi da villa, in Sardegna. Undi bellezza e relax quella dell’influencer 54enne da 43 milioni di follower tra TikTok e Instagram, che però per idell’imprenditore bolognese, ...

