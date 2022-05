“Da Amici al GF Vip”. Per il ballerino nuova avventura in arrivo: la voce è molto forte (Di sabato 28 maggio 2022) Da Amici al GF Vip. Questo ciò che potrebbe accadere all’ex ballerino del talent show di Maria De Filippi, Tony Aglianò. In queste ore non si sta facendo altro che parlare di lui, anche perché ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali al sito Biccy. Non ha assolutamente smentito le indiscrezioni, anzi, è prontissimo ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tutto ovviamente dipenderà anche e soprattutto da Alfonso Signorini e dalla produzione del reality show, che da settembre ripartirà con l’edizione numero 7 per quanto riguarda i famosi. Ma oltre che di Tony Aglianò, che da Amici passerebbe al GF Vip, di quest’ultimo programma si sta parlando anche per quanto concerne gli opinionisti. Cristiano Malgioglio nuovo opinionista del GF Vip sarebbe una vera bomba. Ma non tutti sono d’accordo. Secondo TVblog.it le cose starebbero ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Daal GF Vip. Questo ciò che potrebbe accadere all’exdel talent show di Maria De Filippi, Tony Aglianò. In queste ore non si sta facendo altro che parlare di lui, anche perché ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali al sito Biccy. Non ha assolutamente smentito le indiscrezioni, anzi, è prontissimo ad entrare nella Casa più spiata d’Italia. Tutto ovviamente dipenderà anche e soprattutto da Alfonso Signorini e dalla produzione del reality show, che da settembre ripartirà con l’edizione numero 7 per quanto riguarda i famosi. Ma oltre che di Tony Aglianò, che dapasserebbe al GF Vip, di quest’ultimo programma si sta parlando anche per quanto concerne gli opinionisti. Cristiano Malgioglio nuovo opinionista del GF Vip sarebbe una vera bomba. Ma non tutti sono d’accordo. Secondo TVblog.it le cose starebbero ...

