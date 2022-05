Crollano le stablecoin e ballano gli Nft? Così si tuteleranno gli investitori

Leggi su formiche

(Di sabato 28 maggio 2022) La capitalizzazione mondiale dei mercati delle cripto-attività è esplosa nell’ultimo anno e continua a crescere a ritmi serrati. Si ampliano i prodotti e servizi disponibili su blockchain con funzioni simili a quelli della finanza tradizionale, ma in larga parte fuori dalla regolamentazione di settore. Il Fmi, l’Ocse e il Fsb hanno acceso un faro sui potenziali impatti sistemici. Sebbene sia ormai condivisa la necessità di risposte regolatorie coordinate su scala globale, al momento si tratta di un percorso ancora da costruire. È verosimile che la crisi ucraina segnerà un punto di svolta. Le cripto-attività possono essere usate per donazioni, ma anche per aggirare sanzioni. Il 9 marzo 2022 il presidente statunitense Joe Biden ha firmato un’ordinanza con cui chiede alle autorità del Paese di contribuire alla definizione di una politica per lo sviluppo responsabile dei beni digitali, in ...