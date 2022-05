Crac e reati tributari | sequestro da 3 milioni di euro

(Di sabato 28 maggio 2022) Beni perdi– secondo la pubblica accusa -sarebbero stati accumulati tramite il fallimento della sua azienda di cui era amministratore delegato e condi natura fiscale. Per questo motivo erano stati sequestrati quote societarie, case e denaro per oltre 3dia un imprenditore di 64 anni di Pagani, Il Gip e il Riesame prima e la Cassazione dopo hanno confermato i sigilli al patrimonio compreso quello intestato ai familiari. L’imprenditore si era opposto alla decisione del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva respinto la richiesta di disdel conto corrente intestato alla società (della quale era responsabile all’epoca dei fatti) e dei conti correnti e buoni postali cointestati a lui e alla moglie, quantomeno della quota di spettanza della ...

Advertising

ilgazzettino.it

ipotizzati dagli inquirenti sono autoriciclaggio e omesso versamento delle imposte. ... tutte le notizie di serie - c club -fallimento - calcio Leggi i commenti Serie a: tutte le notizie [......aldella società di trasporti pugliese, commissariata dopo la gestione Fiorillo e poi acquistata da Ferrovie dello Stato. I fatti contestati risalgono agli anni 2009 - 2016, ma idi ... Referendum, mai più carcere per ladri d'appartamento e spacciatori E' una politica schizofrenica quella che un giorno predica tolleranza zero volendo tutti in galera e il giorno dopo propone e sostiene, come nulla fosse, un referendum ...Sono accusati di aver fatto sparire nel nulla qualcosa come 800 milioni di euro. Soldi che gli erano stati consegnati da 13.000 famiglie di risparmiatori. Sono ritenuti gli artefici di un fallimento c ...