Covid oggi Veneto, 1.389 contagi e 3 morti: bollettino 28 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.389 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 maggio in Veneto, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 3 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Scende dunque di oltre un centinaio il numero dei nuovi casi Covid registrati nella regione nelle ultime 24 ore: ieri erano infatti 1.455. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.750.741, quelli dei decessi a 14.687. Cala anche il numero degli attuali positivi: 29.772 contro i 30.901 di ieri (-1.129), e dei pazienti nei reparti medici ora 570 (-19) e delle terapie intensive ora 32 (-2).

