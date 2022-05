Covid oggi Lombardia, 2.360 contagi e 14 morti: bollettino 28 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.360 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 28 maggio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 14 morti per un totale di 40.515 vittime. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 789, a Bergamo 169, a Brescia 274, a Como 133, a Cremona 68, a Lecco 69, a Lodi 49, a Mantova 99, a Monza e Brianza 223, a Pavia 145, a Sondrio 28 e a Varese 202. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.360 i nuovida Coronavirus, 282022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 14per un totale di 40.515 vittime. In provincia di Milano i nuovi positivi sono 789, a Bergamo 169, a Brescia 274, a Como 133, a Cremona 68, a Lecco 69, a Lodi 49, a Mantova 99, a Monza e Brianza 223, a Pavia 145, a Sondrio 28 e a Varese 202. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

