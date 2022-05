Covid oggi Lazio, 2.289 contagi e 5 morti: a Roma 1.371 casi (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.289 i nuovi contagi da Covid nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 28 maggio. Si registrano inoltre altri 5 morti. I nuovi casi a Roma sono 1.371. “oggi nel Lazio, su 4.041 tamponi molecolari e 14.244 tamponi antigenici per un totale di 18.265 tamponi, si registrano 2.289 nuovi casi positivi (-152); sono 5 i decessi (-1), 594 i ricoverati (-11), 37 le terapie intensive (stabili) e +5.767 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’andamento di Covid-19. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 498 i nuovi casi e 3 i ... Leggi su italiasera (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.289 i nuovidanelsecondo il bollettino di, 28 maggio. Si registrano inoltre altri 5. I nuovisono 1.371. “nel, su 4.041 tamponi molecolari e 14.244 tamponi antigenici per un totale di 18.265 tamponi, si registrano 2.289 nuovipositivi (-152); sono 5 i decessi (-1), 594 i ricoverati (-11), 37 le terapie intensive (stabili) e +5.767 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,5%”, riferisce l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, nel bollettino quotidiano sull’andamento di-19. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl1: sono 498 i nuovie 3 i ...

