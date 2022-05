Covid, news. Iss: reinfezioni Covid salgono a 6,5%, 502mila casi in 9 mesi. LIVE (Di sabato 28 maggio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-178) e le terapie intensive (-7), 19.666 casi e 105 morti. Tasso di positività al 9,9%. Agli esami di terza media e maturità "potrebbe essere abolito l'obbligo della mascherina", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno le ultime restrizioni". Il ministro della Salute Speranza: "I dati sono sicuramente migliorati, ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili" Leggi su tg24.sky (Di sabato 28 maggio 2022) In calo i ricoveri ordinari (-178) e le terapie intensive (-7), 19.666e 105 morti. Tasso di positività al 9,9%. Agli esami di terza media e maturità "potrebbe essere abolito l'obbligo della mascherina", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma, Mario Rusconi. Per il sottosegretario Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno le ultime restrizioni". Il ministro della Salute Speranza: "I dati sono sicuramente migliorati, ma dobbiamo continuare a proteggere i più fragili"

Advertising

vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - repubblica : Cina, la rivolta degli operai nella fabbrica-dormitorio anti Covid che lavora per Apple [dal nostro corrispondente… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - mariccia13 : RT @Grazia26575506: David Conversi Professore associato presso il Dipartimento di Psicologia della Sapienza, in questa intervista spiega mo… - EsuleMazzini : #dittaturasanitaria la democrazia in Italia è morta Giovani emigrate finché siete in tempo Corte costituzionale su… -