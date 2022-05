Covid | news Il bollettino | 18 255 nuovi casi e 66 morti Tasso positività al 9 | 4% LIVE

(Di sabato 28 maggio 2022) In calo le terapie intensive (-2) e i ricoveri ordinari (-210). Processati 193.183 tamponi. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale deirisulta pari al 6,5%, in leggero aumento rispetto al 6% della settimana precedente. Agli esami di terza media e maturità "potrebbe essere abolito l'obbligo della mascherina", dice il presidente dell'Associazione nazionale presidi di Roma. Per il sottosegretario Costa, "il 15 giugno potrà essere la data nella quale cadranno le ultime restrizioni"

vaticannews_it : È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il… - HuffPostItalia : Covid, epatite di origine ignota, vaiolo delle scimmie: è l'era delle malattie virali? - Giorgiolaporta : Dopo 2 anni di terrore h24 a reti unificate sul #Covid e dopo 3 mesi di guerra in #Ucraina, adesso che la pandemia… - repubblica : RT @eziomauro: Covid Italia, bollettino del 28 maggio 2022: aggiornamento sui casi positivi, i ricoverati e i guariti - la Repubblica https… - nuova_venezia : Covid, il bollettino del 28 maggio: 18.255 nuovi casi e 66 morti. Tasso di positività al 9,4% -

Nel dettaglio delle aziende sanitarie locali del Lazio, la Asl Roma 1 registra 498 nuovi casi positivi al Covid-19 e 3 decessi nelle ultime 24 ore. La Asl Roma 2, invece, conta 524 nuovi casi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2 in meno mentre nei reparti ordinari sono 210 in meno. La regione con il maggior numero di casi giornalieri è la Lombardia con 2.360 nuovi positivi.