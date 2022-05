Covid | morto il cardinale Angelo Sodano | contagiato | poi tutto è precipitato

(Di sabato 28 maggio 2022) E'a 94 anni il, segretario di Stato emerito e decano emerito del Collegio cardinalizio. Era nato il 23 novembre 1927 ad Isola d'Asti, in Piemonte. Ilera statodi recente dale le sue condizioni si erano aggravate: si è spento in una clinica romana dove era stato ricoverato. Dal 15 settembre 2006era stato segretario di Stato emerito di Papa Benedetto XVI e dal 21 dicembre 2019 decano emerito del Collegio cardinalizio. Era stato nominato arcivescovo nel 1977 da Paolo VI e creatoil 28 giugno 1991 da Giovanni Paolo II. Aveva ricevuto l'ordinazione sacerdotale nel settembre del 1950. Il sito Vatican News di Andrea Tornelli ne ripercorre i momenti salienti ...

È morto il cardinale Angelo #Sodano, Segretario di Stato di due Papi. Ricoverato da tempo dopo aver contratto il #covid

E'a 94 anni il cardinal Sodano E'a 94 anni il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato emerito e decano del Collegio ... in Piemonte, era stato contagiato di recente dale ... La Chiesa Cattolica perde uno dei suoi diplomatici più rappresentativi: è morto ieri sera a Roma il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato emerito e Decano emerito del Collegio Cardinalizio. Il cardinale Angelo Sodano è morto all'età di 94 anni a Roma ... negli ultimi tempi le sue condizioni di salute si erano aggravate dopo un recente contagio da Covid-19 che si è aggiunto ad altre ...