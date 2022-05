Covid Marche, positivi e incidenza continuano a scendere. Oggi sono 452 i nuovi casi registrati. Un decesso, ricoveri - 7/ Il trend (Di sabato 28 maggio 2022) ANCONA - sono 452 i casi positivi al Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 22,59%. Si conferma quindi il trend discedente anche Oggi 28 maggio 2022: ieri i casi ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 28 maggio 2022) ANCONA -452 ialnellenelle ultime 24 ore con un tasso dità del 22,59%. Si conferma quindi ildiscedente anche28 maggio 2022: ieri i...

