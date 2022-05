Covid Italia, 18.255 nuovi casi e 66 decessi nelle ultime 24 ore (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.255 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, su un totale di 193.183 tamponi effettuati. Lo riporta nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute. Le persone che hanno perso la vita a causa del Covid nelle ultime 24 ore sono state 66, portando il totale dei deceduti da inizio pandemia a quota 166.542. Gli attualmente ricoverati sono 5.348, di cui 250 in terapia intensiva.(ITALPRESS). Neonato abbandonato in strada a Catania Un’orca nella Senna, droni per spingerla in mare VIDEO Dieta con riso e tonno per perdere 2 kg in 3 giorni Tragedia a Pietraperzia, il medico Sebastiano Nocilla muore mentre brucia sterpaglie L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.255 ipositivi al24 ore, su un totale di 193.183 tamponi effettuati. Lo riporta nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute. Le persone che hanno perso la vita a causa del24 ore sono state 66, portando il totale dei deceduti da inizio pandemia a quota 166.542. Gli attualmente ricoverati sono 5.348, di cui 250 in terapia intensiva.(ITALPRESS). Neonato abbandonato in strada a Catania Un’orca nella Senna, droni per spingerla in mare VIDEO Dieta con riso e tonno per perdere 2 kg in 3 giorni Tragedia a Pietraperzia, il medico Sebastiano Nocilla muore mentre brucia sterpaglie L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

