Covid | 18 255 nuovi casi e 66 decessi nelle ultime 24 ore

(Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.255 ipositivi al24 ore, su un totale di 193.183 tamponi effettuati. Loriporta nel suo bollettino quotidiano il ministero della Salute.Le persone che hanno perso la vita a causa del24 ore sono state 66, portando il totale dei deceduti da iniziopandemia a quota 166.542. Gli attualmente ricoverati sono 5.348,di cui 250 in terapia intensiva.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

