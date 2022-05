Così è cambiato Zelensky che ora prepara noi e i suoi al nuovo ritmo della guerra (Di sabato 28 maggio 2022) Roma. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che l’occidente ha dichiarato una “guerra totale” contro la Russia. Per lui è un dato di fatto: gli occidenta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 28 maggio 2022) Roma. Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha detto che l’occidente ha dichiarato una “totale” contro la Russia. Per lui è un dato di fatto: gli occidenta... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

louisScolours : RT @NHCAPALDI: se fino a ieri per voi era un essere perfetto e oggi casualmente non lo é piú io due domande sul perché abbiate cambiato ide… - katsulandia : @bontensimp così tanto cagasotto da non dire neanche le cose in faccia partiamo bene che dire, hai cambiato profilo… - CCKKI : @fashionart19 @BluDiChina @Tg1Rai Si, infatti, ma questo semntirebbe che la colpa è di Putin, quindi, senza tanti p… - angela38201690 : Ragazzi ho cambiato nome, è tutto così strano #SoleArmy vi amo - andfranchini : RT @Thegoodvybye: Nel tempo ho cambiato il mio modo di leggere certe notizie. Pensavo a chi poteva essere così idiota a spendere 1450 euro… -