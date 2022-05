"Cosa vuole per cessare la guerra". Scanzi sgancia la bomba su Zelensky (Di sabato 28 maggio 2022) “Cosa vuole Zelensky?”. Andrea Scanzi, ospite venerdì 27 maggio di "Otto e Mezzo", il talk preserale di LA7, sollecitato da Lilli Gruber sulle possibilità di un negoziato tra Ucraina e Russia e sul futuro del presidente ucraino Volodymyr Zelensky raccoglie l'assist dello storico Franco Cardini e rilancia: “Ha ragione Cardini quando dice che è un bravo guitto, lo si vede nei collegamenti e nelle interviste. Fa propaganda, a volte titilla il cuore, a volte la pancia, a volte stimola la solidarietà e altre volte chiede un aiuto così totale alla Nato e all'Occidente che scoppia la terza guerra mondiale”. Come altri osservatori, Scanzi non ha dubbi sulla potenza mediatica di Zelensky - appannata e inadeguata a questa nuova fase del conflitto – ma ce li ... Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) “?”. Andrea, ospite venerdì 27 maggio di "Otto e Mezzo", il talk preserale di LA7, sollecitato da Lilli Gruber sulle possibilità di un negoziato tra Ucraina e Russia e sul futuro del presidente ucraino Volodymyrraccoglie l'assist dello storico Franco Cardini e rilancia: “Ha ragione Cardini quando dice che è un bravo guitto, lo si vede nei collegamenti e nelle interviste. Fa propaganda, a volte titilla il cuore, a volte la pancia, a volte stimola la solidarietà e altre volte chiede un aiuto così totale alla Nato e all'Occidente che scoppia la terzamondiale”. Come altri osservatori,non ha dubbi sulla potenza mediatica di- appannata e inadeguata a questa nuova fase del conflitto – ma ce li ...

