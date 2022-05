CorSport: Koulibaly ha trasferito il suo parco-auto a Parigi (Di sabato 28 maggio 2022) Il Corriere dello Sport lancia l’allarme su Kalidou Koulibaly: il senegalese ha trasferito il suo parco auto a Parigi, dove ha una casa. Indizio di mercato per il suo futuro? Magari sarà per una revisione, magari per una sfilata sugli Champs Elysees, fatto sta che Kalidou Koulibaly ha trasferito le sue auto da Napoli a Parigi. La casa madre, la casa del futuro della famiglia con vista sulla Torre Eiffel. E d’accordo, di questi tempi e con il contratto in scadenza, il 30 giugno 2023, notizie del genere destano sempre una certa sensazione, però fino a che non arriverà un’offerta concreta e ritenuta congrua da De Laurentiis – che lo valuta 40 milioni di euro – o magari fino a che il presidente e il suo manager Fali Ramadani non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Il Corriere dello Sport lancia l’allarme su Kalidou: il senegalese hail suo, dove ha una casa. Indizio di mercato per il suo futuro? Magari sarà per una revisione, magari per una sfilata sugli Champs Elysees, fatto sta che Kalidouhale sueda Napoli a. La casa madre, la casa del futuro della famiglia con vista sulla Torre Eiffel. E d’accordo, di questi tempi e con il contratto in scadenza, il 30 giugno 2023, notizie del genere destano sempre una certa sensazione, però fino a che non arriverà un’offerta concreta e ritenuta congrua da De Laurentiis – che lo valuta 40 milioni di euro – o magari fino a che il presidente e il suo manager Fali Ramadani non ...

