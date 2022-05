CorSport: il Napoli su Arnautovic, ci sono anche Juventus e Milan (Di sabato 28 maggio 2022) Al Napoli piace Marko Arnautovic, attaccante del Bologna. Il club di De Laurentiis non è il solo interessato: si sono anche Juventus e Milan. Ma per ora il Bologna lo dichiara incedibile. Lo scrive il Corriere dello Spot. “Bologna già trema solo all’idea che la Juventus, ma anche il Milan e il Napoli e un paio di altri club di Premier League possano strapparle Marko Arnautovic nella prossima sessione estiva di mercato. E questo nonostante il Bologna abbia fatto sapere che Arna non è sul mercato e che farà di tutto e di più eventualmente per convincerlo a rispettare il lungo contratto che lo lega alla società rossoblu”. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. “anche Sinisa ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 28 maggio 2022) Alpiace Marko, attaccante del Bologna. Il club di De Laurentiis non è il solo interessato: si. Ma per ora il Bologna lo dichiara incedibile. Lo scrive il Corriere dello Spot. “Bologna già trema solo all’idea che la, maile ile un paio di altri club di Premier League possano strapparle Markonella prossima sessione estiva di mercato. E questo nonostante il Bologna abbia fatto sapere che Arna non è sul mercato e che farà di tutto e di più eventualmente per convincerlo a rispettare il lungo contratto che lo lega alla società rossoblu”. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore. “Sinisa ...

