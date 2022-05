Coronavirus, 18.255 positivi e 66 morti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è al 9,4% (Di sabato 28 maggio 2022) Il bollettino del 28 maggio 2022 Oggi 28 maggio sono 18.255 i nuovi casi di Coronavirus in tutta Italia contro i 19.666 di ieri per un totale di 17.373.741 contagi. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 66 decessi, ieri 105 per un totale di 166.542 morti dall’inizio della pandemia. Gli attualmente positivi oggi sono 721.575, ieri 738.946. I dati di oggi 28 maggio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 5.348 (-210) mentre in terapia intensiva trovano ancora 250 pazienti (-2). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 14, ieri 18. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 35.927 mentre in isolamento domiciliare si trovano 715.977 persone, ieri ... Leggi su open.online (Di sabato 28 maggio 2022) Il bollettino del 28 maggio 2022 Oggi 28 maggio sono 18.255 i nuovi casi diin tutta Italia contro i 19.666 di ieri per un totale di 17.373.741 contagi. Stando all’ultimo bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile,24 ore sono stati registrati 66 decessi, ieri 105 per un totale di 166.542dall’inizio della pandemia. Gli attualmenteoggi sono 721.575, ieri 738.946. I dati di oggi 28 maggio 2022 La situazione negli ospedali I ricoverati negli ospedali italiani sono 5.348 (-210) mentre in terapia intensiva trovano ancora 250 pazienti (-2). Gli ingressi giornalieri in rianimazione oggi sono 14, ieri 18. I dimessi e i guariti nell’ultima giornata sono 35.927 mentre in isolamento domiciliare si trovano 715.977 persone, ieri ...

