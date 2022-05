Cori contro Napoli, De Giovanni critica le istituzioni: “Perché non lo fanno mai?” (Di sabato 28 maggio 2022) Hanno fatto molto discutere i filmati della notte dei festeggiamenti di Roma dopo la vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. Alcuni supporters romani, infatti, hanno deciso di rovinare quest’atmosfera intonando degli spiacevoli Cori discriminatori contro Napoli in cui si incitava all’eruzione del Vesuvio. Questi Cori stridono ancora di più se si considera il clima della nottata, cioè quello di una notte di festa per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo per la Roma, cioè la vittoria del primo trofeo europeo della loro storia. Maurizio De Giovanni Si è espresso in modo molto duro su queste brutte immagini lo scrittore napoletano e noto supporter del Napoli Maurizio De Giovanni. Egli in particolare ha criticato ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 28 maggio 2022) Hanno fatto molto discutere i filmati della notte dei festeggiamenti di Roma dopo la vittoria della Conference League da parte dei giallorossi. Alcuni supporters romani, infatti, hanno deciso di rovinare quest’atmosfera intonando degli spiacevolidiscriminatoriin cui si incitava all’eruzione del Vesuvio. Questistridono ancora di più se si considera il clima della nottata, cioè quello di una notte di festa per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo per la Roma, cioè la vittoria del primo trofeo europeo della loro storia. Maurizio DeSi è espresso in modo molto duro su queste brutte immagini lo scrittore napoletano e noto supporter delMaurizio De. Egli in particolare hato ...

