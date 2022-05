Consumi | prospettive modeste | resistono solo i viaggi

Leggi su quifinanza

(Di sabato 28 maggio 2022) Continuano a deteriorarsi lesuidegli italiani che scontano l’effetto inflazione sul potere d0acquisto ed il clima incerto collegato al conflitto in Ucraina. Secondo l’Osservatorio Findomestic di maggio, realizzato dalla società di credito al consumo del gruppo BNP Paribas in collaborazione con Eumetra, la propensione all’acquisto degli italiani è calata dell’11,8% confermando l’andamento negativo già evidente dallo scorso marzo dopo 4 mesi consecutivi di crescita. Un trend condizionato dall’inflazione e dalla situazione di grande incertezza che trascinano al ribasso (tra il -2 e il -25%) tutti i comparti monitorati tranne quello die vacanze che resiste in vista dell’estate (+1,1%). Ciò nonostante, le intenzioni d’acquisto rimangono complessivamente su livelli superiori al pre-covid. Veicoli fermi in attesa ...