Confesercenti-Metaexperience | “Bambini del Santobono guarderanno finale di Champions nel Metaverso”

(Di sabato 28 maggio 2022) Presentata l’iniziativa che, in anteprima mondiale, consentirà ai giovanissimi pazienti di vivere virtualmente Real Madrid-Liverpool. Il presidente diCampania Vincenzo Schiavo: “Orgogliosi di regalare qualcosa di unico aspeciali”. Stasera, sabato 28 maggio, iricoverati nel reparto di Ortopedia dell’ospedale-Pausillipon vivranno attraverso ill’emozione delladellaLeague 2022.

