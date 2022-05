Comunali, Giorgetti in visita a Genova: “Stato di salute della Lega in mano agli elettori. Bucci è un candidato fenomeno” (Di sabato 28 maggio 2022) “Lo Stato di salute della Lega lo decideranno gli elettori quando andranno a votare il 12 giugno, non lo posso stabilire io. La politica è fatta anche dalla misura in cui si riesce a incidere, forse non appare chiaramente, ma la Lega all’interno di questo governo ha garantito stabilità”. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in visita a Genova per sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Marco Bucci definito dallo stesso Giorgetti “un fenomeno”. “Non volevo dirlo ai lavoratori ex Ilva di Genova, ma se la siderurgia continua a essere centrale in questo Paese forse è grazie anche al fatto che la Lega è al governo, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Lodilo decideranno gliquando andranno a votare il 12 giugno, non lo posso stabilire io. La politica è fatta anche dalla misura in cui si riesce a incidere, forse non appare chiaramente, ma laall’interno di questo governo ha garantito stabilità”. Lo sostiene il ministro dello Sviluppo economico Giancarloinper sostenere la ricandidatura del sindaco uscente Marcodefinito dallo stesso“un”. “Non volevo dirlo ai lavoratori ex Ilva di, ma se la siderurgia continua a essere centrale in questo Paese forse è grazie anche al fatto che laè al governo, se ...

Advertising

AnsaLiguria : Comunali: Giorgetti, stato salute Lega in mano a elettori. Bucci è un sindaco fenomeno #ANSA - ansa_liguria : Comunali: Giorgetti, stato salute Lega in mano a elettori - andtomasella : Presentata insieme al ministro #Giorgetti e al presidente #Fedriga, la lista Lega per le comunali di Gorizia ??? Det… -