Como | è morto il 17enne dopo un tuffo nel lago nella zona della movida | l’ipotesi dello shock termico

Advertising

La_Prealpina : Como, tuffo nel lago: morto il 17enne - infoitinterno : Si tuffa nel lago di Como e non riemerge: morto 18enne - laregione : Si tuffa nel Lago di Como e non riemerge: morto 17enne - Giorno_Como : Como, choc termico dopo il tuffo nel lago: morto 17enne - crisj66 : RT @laprovinciadico: È morto il giovane soccorso nel lago Si era tuffato da viale Geno -

il 17enne recuperato ieri sera in condizioni disperate nel lago didopo che non era riemerso da un tuffo ed era rimasto sott'acqua per circa venti minuti. Sottoposto durante la notte alla ...Ancora una tragedia in viale Geno: si tuffa nel lago e non riemerge, èun 17enne La stagione calda è appena iniziata ma in viale Geno ac'è già stata la prima vittima. E' solo l'ultima di ...MeteoWeb. Morto il 18enne recuperato ieri sera in condizioni gravissime nel lago di Como: il ragazzo non è riemerso da un tuffo ed è rimasto sott’acqua per circa 20 minuti. Ricoverato in gravissime ...È morto il 17enne recuperato ieri sera in condizioni disperate nel lago di Como dopo che non era riemerso da un tuffo ed era rimasto sott'acqua per circa venti minuti. Sottoposto ...