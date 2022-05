Come funzionerà il 'bonus psicologico' (Di sabato 28 maggio 2022) Non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale verrà comunicata la data a partire da cui lo si potrà richiedere all'INPS: lo si potrà poi utilizzare presso specialisti iscritti all'albo ... Leggi su ilpost (Di sabato 28 maggio 2022) Non appena il decreto verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale verrà comunicata la data a partire da cui lo si potrà richiedere all'INPS: lo si potrà poi utilizzare presso specialisti iscritti all'albo ...

Advertising

eiopago1 : @byoblu Escamotage per saltare gli Psichiatri, dai quali ci si va con regolare impegnativa e ticket/o gratuito per… - Dondolino72 : RT @ilpost: Come funzionerà il “bonus psicologico” - LaLeggivendola : RT @ilpost: Come funzionerà il “bonus psicologico” - ilpost : Come funzionerà il “bonus psicologico” - discoradioIT : Bonus 200 euro: come funzionerà? #BONUS #bonus200euro -