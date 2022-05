Clamoroso | il Psg ascolta offerte per Neymar

Advertising

JuventusUn : #Juventus, colpaccio dal #PSG: scambio clamoroso tra scontenti! LO SCAMBIO? - sportli26181512 : #Psg, clamoroso #Pochettino: si conferma dopo aver perso praticamente tutto!: Le parole del tecnico argentino a 'Ca… - c4lhanoglus : RT @PGBVLH: ?? #POGBA #JUVE SALTA TUTTO ?? Clamoroso dietrofront del Francese che ha deciso di unirsi a #Zidane al #PSG - Fredofresh_ : RT @PGBVLH: ?? #POGBA #JUVE SALTA TUTTO ?? Clamoroso dietrofront del Francese che ha deciso di unirsi a #Zidane al #PSG - gabri__1210 : RT @PGBVLH: ?? #POGBA #JUVE SALTA TUTTO ?? Clamoroso dietrofront del Francese che ha deciso di unirsi a #Zidane al #PSG -

... Kylian Mbappé ha deciso di restare ale ora il grande colpo è venuto meno. Anche il nuovo ... In questo senso, una delle telenovele di più lungo corso potrebbe vivere unepilogo: la ...Dopo la suggestione Salernitana , con Iervolino che ha confermato di sognare l'arrivo della punta ex Palermo e, da Napoli sono i tifosi che sognano ilritorno ...Con la conferma stellare e multimilionaria di Mbappe al PSG rischiano di cambiare ulteriormente le cose. Può partire Neymar ...Neymar, in passato, è stato protagonista di un clamoroso episodio che ha visto l'arbitro estrarre il rosso a cinque giocatori.