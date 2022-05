Cittadini lituani raccolgono 5 milioni per comprare drone a Kiev (Di sabato 28 maggio 2022) I Cittadini lituani hanno raccolto con un'iniziativa di crowdfunding la cifra di 5 milioni di euro "in soli 3 giorni e mezzo" per comprare un drone Bayraktar di fabbricazione turca da consegnare all'... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 28 maggio 2022) Ihanno raccolto con un'iniziativa di crowdfunding la cifra di 5di euro "in soli 3 giorni e mezzo" perunBayraktar di fabbricazione turca da consegnare all'...

Advertising

Super_Pippen : RT @fortnardelli: Tchakarova: 'I cittadini lituani hanno raccolto 5 milioni di euro solo in 10 giorni per acquistare il drone turco Bayrakt… - CGlonfoni : RT @mariosalis: I cittadini lituani hanno raccolto oltre 5 milioni di euro attraverso una colletta pubblica per finanziare l'acquisto di un… - MauroCapozza : RT @ibico75: I cittadini lituani comprano un drone a Zelensky. 'Mi raccomando, non farlo finire subito sugli alberi'. #29maggio - kalesdaguy : RT @mariosalis: I cittadini lituani hanno raccolto oltre 5 milioni di euro attraverso una colletta pubblica per finanziare l'acquisto di un… - DoloresParmegg1 : RT @mariosalis: I cittadini lituani hanno raccolto oltre 5 milioni di euro attraverso una colletta pubblica per finanziare l'acquisto di un… -