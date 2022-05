Ciriaco De Mita | il gesto inatteso al funerale dell’ex premier dc

(Di sabato 28 maggio 2022) È morto lo scorso giovedì, 26 maggio,De, un ex politico italiano. Una folla commossa si è radunata a Nusco, in provincia di Avellino, per illeader democristiano scomparso all’età di 94 anni.De, ai funerali anche il presidente Sergio Mattarella Ieri, venerdì 27 maggio, a Nusco, in Campania, si sono celebrati i funerali diDe, scomparso a 94 anni. Le sue condizioni di salute erano peggiorate dopo una caduta in casa a febbraio di quest’anno. Alle esequie era presente anche l’amico Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura. Il Capo dello Stato conosceva Degià dall’epoca della prima elezione di quest’ultimo alla Camera, nel 1983. ...

... a cui non poteva appartenere per un fatto generazionale,Desomigliava a una singolare prosecuzione del notabilato meridionale dell'epoca liberale post risorgimentale. Un ceto politico ...Folla a Nusco per i funerali diDe, celebrati alle 18.30 dal vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Pasquale Cascio. Gli ingressi alla piccola cattedrale di Nusco sono stati contingentati: la strada d'accesso è stata ...Una folla commossa ha dato l’addio a Ciriaco De. Mita, scomparso l’altro ieri all’età di 94 anni: in prima fila il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, poi il ministro degli Esteri, Luigi ...L’addio di Ciriaco De MIta, a 94 anni Un politico meridionale, anzi un “intellettuale della Magna Grecia”, come lo definì l’avv.Agnelli, non un grande meridionalista, come il suo concittadino Guido D ...