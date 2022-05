Cinque giovani imprenditori che ce l'hanno fatta Poi si parlerà di famiglia e del mondo dell'arte (Di sabato 28 maggio 2022) "Difficoltà e prospettive del mondo del lavoro" è stato il tema del primo evento promosso dal Moica per "Ricucire gli strappi", un incontro ospitato nel parco di Gea, che ha contribuito con il Museo ... Leggi su lanazione (Di sabato 28 maggio 2022) "Difficoltà e prospettive deldel lavoro" è stato il tema del primo evento promosso dal Moica per "Ricucire gli strappi", un incontro ospitato nel parco di Gea, che ha contribuito con il Museo ...

Advertising

Nazione_Pistoia : Cinque giovani imprenditori che ce l’hanno fatta Poi si parlerà di famiglia e del mondo dell’arte - Soy_Luchick : RT @wonderful_g: #GiocandoColTempo @CasaLettori Riessere giovani una notte di mezzo inverno... per cinque minuti, un minuto... […] esal… - federicalucche5 : RT @wonderful_g: #GiocandoColTempo @CasaLettori Riessere giovani una notte di mezzo inverno... per cinque minuti, un minuto... […] esal… - Mikissecret : RT @wonderful_g: #GiocandoColTempo @CasaLettori Riessere giovani una notte di mezzo inverno... per cinque minuti, un minuto... […] esal… - BebuCesco : RT @wonderful_g: #GiocandoColTempo @CasaLettori Riessere giovani una notte di mezzo inverno... per cinque minuti, un minuto... […] esal… -