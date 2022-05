**Ciclismo: Giro d'Italia, Hindley nuova maglia rosa** (Di sabato 28 maggio 2022) Passo Fedaia, (Adnkronos) - Jai Hindley è la nuova maglia rosa del Giro d'Italia. L'australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della 20/a tappa, in prossimità dell'arrivo al Passo Fedaia sfila il simbolo del comando all'ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa rosa. Domani 21/a e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Passo Fedaia, (Adnkronos) - Jaiè larosa deld'. L'australiano della Nora Hansgrohe con un attacco nel finale della 20/a tappa, in prossimità dell'arrivo al Passo Fedaia sfila il simbolo del comando all'ecuadoriano della Ineos Richard Carapaz, ipotecando la vittoria nella corsa rosa. Domani 21/a e ultima frazione a Verona, con una cronometro individuale di 17,4 km.

