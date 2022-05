Ciclismo: Giro d'Italia, Hindley nuova maglia rosa (2) (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - In classifica generale Hindley ha un vantaggio di 1'25'' su Carapaz e 1'51'' sullo spagnolo della Bahrain Victorious Mikel Landa alla vigilia dell'ultima tappa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) (Adnkronos) - In classifica generaleha un vantaggio di 1'25'' su Carapaz e 1'51'' sullo spagnolo della Bahrain Victorious Mikel Landa alla vigilia dell'ultima tappa.

