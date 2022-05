**Ciclismo: Giro d'Italia, Covi vince la 20/a tappa** (Di sabato 28 maggio 2022) Passo Fedaia, 28 mag. -(Adnkronos) - Alessandro Covi vince in solitaria la 20/a tappa, l'ultima in linea, del Giro d'Italia di ciclismo, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri. Leggi su iltempo (Di sabato 28 maggio 2022) Passo Fedaia, 28 mag. -(Adnkronos) - Alessandroin solitaria la 20/a tappa, l'ultima in linea, deld'di ciclismo, da Belluno alla Marmolada-Passo Fedaia (Belluno) di 168 chilometri.

Advertising

giroditalia : ?? Some things in cycling just never change ?? Alcune cose nel ciclismo non cambiano mai. ??VISITA PARENTI. Samuel… - giroditalia : ?? When cycling meets beauty. ?? Quando il ciclismo incontra la bellezza. #Giro - manumagicaemi : Che numero di @AlessandroCovi ???????? e @JaiHindley in Rosa! Ribaltone al #Giro105 #Giro #Giro2022 #giroditalia2022… - Corriere : Giro, la diretta della tappa Belluno-Marmolada: Covi in fuga, Hindley stacca Carapaz! - InterCLAzionale : RT @cambialestelle7: Jai #Hindley è la nuova maglia rosa: 'E' un privilegio e un onore indossare questa maglia, che è la più bella del cicl… -