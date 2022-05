“Chicci di grandine come palline da tennis” | torna il maltempo in Bergamasca

Leggi su bergamonews

(Di sabato 28 maggio 2022) Erano previsti nella serata di sabato, 28 maggio, e puntuali – anzi, pure in leggero anticipo – sono arrivati: dal tardo pomeriggio, in tutta la provincia di Bergamo sono segnalate raffiche di vento forte, temporali e grandinate. In particolare, i lettori ci segnalano(con “grandida”, scrivono mostrando le foto) in alcuni paesi tra l’hinterland e la Bassa: Azzano San Paolo, Bagnatica, Bariano, Brusaporto, Calcinate, Caravaggio, Comun Nuovo, Cortenuova, Levate, Mozzanica, Seriate, Stezzano, Telgate, Zanica e Urgnano.