“Chicchi di grandine come palline da tennis”: torna il maltempo in Bergamasca (Di sabato 28 maggio 2022) Erano previsti nella serata di sabato, 28 maggio, e puntuali – anzi, pure in leggero anticipo – sono arrivati: dal tardo pomeriggio, in tutta la provincia di Bergamo sono segnalate raffiche di vento forte, temporali e grandinate. In particolare, i lettori ci segnalano grandine (con “chicci grandi come palline da tennis”, scrivono mostrando le foto) in alcuni paesi tra l’hinterland e la Bassa Bergamasca: Azzano San Paolo, Bagnatica, Bariano, Brusaporto, Calcinate, Caravaggio, Comun Nuovo, Cortenuova, Ghisalba, Levate, Mozzanica, Romano di Lombardia, Seriate, Stezzano, Telgate, Zanica e Urgnano. Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Erano previsti nella serata di sabato, 28 maggio, e puntuali – anzi, pure in leggero anticipo – sono arrivati: dal tardo pomeriggio, in tutta la provincia di Bergamo sono segnalate raffiche di vento forte, temporali e grandinate. In particolare, i lettori ci segnalano(con “chicci grandida”, scrivono mostrando le foto) in alcuni paesi tra l’hinterland e la Bassa: Azzano San Paolo, Bagnatica, Bariano, Brusaporto, Calcinate, Caravaggio, Comun Nuovo, Cortenuova, Ghisalba, Levate, Mozzanica, Romano di Lombardia, Seriate, Stezzano, Telgate, Zanica e Urgnano.

