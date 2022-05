Chi sono gli ultimi neutrali e chi potrebbe rinunciare allo status (Di sabato 28 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio rappresenta una data storica per la NATO e per gli equilibri in Europa: Finlandia e Svezia, infatti, hanno consegnato simultaneamente le loro lettere ufficiali di richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica al Segretario generale, Jens Stoltenberg. Le lettere sono state trasmesse dall’ambasciatore finlandese Klaus Korhonen e dal suo omologo svedese Axel Wernhoff, accolti InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 28 maggio 2022) Mercoledì 18 maggio rappresenta una data storica per la NATO e per gli equilibri in Europa: Finlandia e Svezia, infatti, hanno consegnato simultaneamente le loro lettere ufficiali di richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica al Segretario generale, Jens Stoltenberg. Le letterestate trasmesse dall’ambasciatore finlandese Klaus Korhonen e dal suo omologo svedese Axel Wernhoff, accolti InsideOver.

Advertising

alex_orlowski : La Z bianca sui Tank diventa come la nuova 'Svastica' utilizzata dai propagandisti filorussi e da chi appoggia la v… - Agenzia_Ansa : Anche sul vaiolo delle scimmie sono nate online false teorie. C'è chi ha propugnato la tesi secondo la quale sia in… - pisto_gol : Nella costruzione degli impianti per #Qatar2022 sono morti 6500 operai. E il loro sangue ricade su chi rimane in si… - FiorenteAntonio : @FootballAndDre1 Quando cominceranno a non piacerti più le campagne acquisti Vorrà dire che hanno preso giocatori… - AnnamariaCandy : RT @zampa_qua: ATTENZIONE URGENTE?????????? 328 484 5085?? -