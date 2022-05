Chi è senza colpa, amori e drammi (e sullo sfondo la mafia cecena) (Di sabato 28 maggio 2022) CHI E' senza colpa Rai4 ore 21.20 Con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini. Regia di Michael Roskam. produzione USA 2014. Durata: 1 ora e 46 minutiLA TRAMA. Bob fa il barista di un pub ufficialmente di proprietà del cugino in realtà usato da una banda di mafiosi ceceni per riciclare denaro sporco. Bob ha un oscuro passato che vorrebbe archiviare ma non può. S'è innamorato di una ragazza e presto la deve contendere a un loschissimo. In più il fratello ha cercato di fregare il boss ceceno e ora è nel mirino dei mafiosi. E Bob con lui. Bob per salvare la pelle è costretto a tornare il "duro" di una volta. PERCHE' VEDERLO. Perché è la bella traduzione del bel romanzo di Dennis Lehane, il campione del thriller bostoniano. Hardy è il mattatore ma attorno a lui il soggetto ha radunato un bel gruppo di personaggi ciascuno con segreti da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) CHI E'Rai4 ore 21.20 Con Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini. Regia di Michael Roskam. produzione USA 2014. Durata: 1 ora e 46 minutiLA TRAMA. Bob fa il barista di un pub ufficialmente di proprietà del cugino in realtà usato da una banda di mafiosi ceceni per riciclare denaro sporco. Bob ha un oscuro passato che vorrebbe archiviare ma non può. S'è innamorato di una ragazza e presto la deve contendere a un loschissimo. In più il fratello ha cercato di fregare il boss ceceno e ora è nel mirino dei mafiosi. E Bob con lui. Bob per salvare la pelle è costretto a tornare il "duro" di una volta. PERCHE' VEDERLO. Perché è la bella traduzione del bel romanzo di Dennis Lehane, il campione del thriller bostoniano. Hardy è il mattatore ma attorno a lui il soggetto ha radunato un bel gruppo di personaggi ciascuno con segreti da ...

lauraboldrini : Negli Usa un grande passo indietro. L’#Oklahoma è lo Stato dei paradossi in cui l’#aborto diventa reato e chi lo f… - CarloCalenda : L’unica cosa che celebriamo regolarmente è il moralismo senza morale. Accade quando ci richiamiamo ai valori della… - DSantanche : L'accordo sui #balneari e' un esproprio, una vergogna che vede un #governo bastonare chi investe e fa patti con lo… - MattiaNatalizi : @nonon1906 @Roberto72968500 @UomoRango @PaulSigno9 Detto da chi espone 'Roma marcia ancora' in curva però fa ride e… - GIULIA_WATHA : RT @ch0lansia: comunque chi non staccava gli adesivi dai diari per paura di sprecarli ha palesemente dei problemi a godersi la vita senza p… -