Chi è Mariano Di Vaio | l’influencer e fashion blogger italiano più famoso del mondo

Mariano Di Vaio è il blogger italiano più famoso del mondo. Più o meno l'equivalente al maschile di Chiara Ferragni, di cui è anche grande amico. Per questo, sempre più brand sono disposti a pagare cifre esorbitanti pur di apparire in un suo post, ma nonostante questo lui, 28 anni compiuti il 9 maggio 2017 (e già marito e padre), si definisce un «uomo del sud», semplice e con dei valori intoccabili. Fresco di debutto musicale con il singolo Wait for me, presto potrebbe realizzare il suo grande sogno: diventare l'attore. Ad oggi è il blogger italiano più famoso del mondo, con quasi 10 milioni di follower tra Facebook, Instagram e Twitter.Ha sempre amato lo streetstyle, fin da quando era un teenager e passava i ...

