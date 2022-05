Chelsea, ufficiale la cessione del club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso una nota sul proprio sito, il Chelsea ha ufficializzato la cessione del club. Termina dunque l’era Abramovich, in cui i blues hanno conquistato due Champions League e tanti altri titoli prestigiosi. La transazione dovrebbe avvenire in via ufficiale nella giornata di lunedì. “Il Chelsea Football club conferma che ieri sera è stato stipulato un accordo definitivo per vendere il club al consorzio Todd Boehly/Clearlake Capital” si legge sui canali del club londinese. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022) Attraverso una nota sul proprio sito, ilha ufficializzato ladel. Termina dunque l’era Abramovich, in cui i blues hanno conquistato due Champions League e tanti altri titoli prestigiosi. La transazione dovrebbe avvenire in vianella giornata di lunedì. “IlFootballconferma che ieri sera è stato stipulato un accordo definitivo per vendere ilal” si legge sui canali dellondinese. SportFace.

