Chelsea, l’ultimo saluto di Abramovich: «Auguro tutti i successi ai nuovi proprietari» (Di sabato 28 maggio 2022) Roman Abramovich saluta ufficialmente il Chelsea. La lettera dell’ex patron dei londinesi pubblicata dal club Roman Abramovich saluta il Chelsea. La lettera dell’ex patron condivisa dai canali ufficiali del club. MESSAGGIO – «Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il Chelsea. . In questo periodo, il team che è stato costruito ha lavorato duro per trovare il giusto custode che si prendesse cura del Chelsea, qualcuno che desse le giuste garanzie per guidare il club al successo in questo nuovo capitolo. La proprietà di questo club comporta una grande responsabilità. Da quando sono arrivato al Chelsea quasi vent’anni fa, ho assistito in prima persona a ciò che questo club può ottenere. Il mio obiettivo è stato quello di ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 maggio 2022) Romansaluta ufficialmente il. La lettera dell’ex patron dei londinesi pubblicata dal club Romansaluta il. La lettera dell’ex patron condivisa dai canali ufficiali del club. MESSAGGIO – «Sono passati quasi tre mesi da quando ho annunciato la mia intenzione di vendere il. . In questo periodo, il team che è stato costruito ha lavorato duro per trovare il giusto custode che si prendesse cura del, qualcuno che desse le giuste garanzie per guidare il club al successo in questo nuovo capitolo. La proprietà di questo club comporta una grande responsabilità. Da quando sono arrivato alquasi vent’anni fa, ho assistito in prima persona a ciò che questo club può ottenere. Il mio obiettivo è stato quello di ...

