Chelsea | Carragher attacca Lukaku | “Non è così bravo come dicono”

Advertising

sportface2016 : #Carragher attacca #Lukaku: “Non è così bravo come dicono, è un gradino sotto a Lewa, Kane, Mbappé e Haaland” -

fcinter1908

L'ex calciatore del, Joe Cole , allenato da entrambi nel corso della sua carriera, ne ha parlato al podcast di Jamie' The Greatest Game '. ' José ci ha fatto odiare Liverpool e ...Il compagno di squadra Jamie, ha aggiunto: "Questa è una delle migliori finali di sempre". 09/03/2004 " ottavi di finale, ritorno La corsa di Didier Drogba con la coppa Bayern -1 -... Carragher: “Lukaku, un gradino sotto a Lewandowski o Kane. Una conferma” Manchester City forward Raheem Sterling will not solve Chelsea’s goalscoring issues, according to former England and Arsenal star Paul Merson. The Blues have expressed interest in signing Sterling as ...John Terry's bitter feud with Rio Ferdinand was reignited this week with the two former England defenders bickering on Twitter, but they aren't the only team-mates to have butted heads ...