Champions League | vince il Real Madrid | Ancelotti nella storia

(Di sabato 28 maggio 2022) Carlodel calcio europeo: il suoha scritto un altro record e lo stesso ha fatto il tecnico di Reggiolo. Contro il Liverpool è terminata 0-1 con il gol di Vinicius Junior che ha portato la quattordicesima coppa dalle grandi orecchie in casa ‘Blanca’.Finale, ilbatte il Liverpool:La sfida allo Stade de France, iniziata con 36 minuti di ritardo per motivi logistici riguardanti i tifosi all’esterno dello stadio, ha visto trionfare ancora una volta la squdra di. Dopo il clamoroso percorso con tante ...

C'è un po' di Italia nella 14° Champions League vinta dal Real Madrid. I Blancos sono campioni d'Europa. Bastano il gol di Vinicius nella ripresa e le parate inimmaginabili di Courtois per domare il Liverpool di Jurgen Klopp. Carlo Ancelotti conquista la sua quarta Champions League, nella stagione in cui ha conquistato un altro primato - quello di unico allenatore della storia ad aver vinto i 5 più importanti campionati europei. 95' Finisce qui, Liverpool-Real Madrid 0-1. I BLANCOS VINCONO LA QUATTORDICESIMA CHAMPIONS LEAGUE! 93' Fuori Vinicius JR, dentro Rodrygo nel Real Madrid.