Champions League, slitta l'inizio della finale per «motivi di sicurezza»: tifosi del Liverpool tentano di entrare senza biglietto – Il video (Di sabato 28 maggio 2022) La finale di Champions League Liverpool-Real Madrid inizia con oltre 20 minuti di ritardo. L'afflusso dei tifosi allo Stade de France di St. Denis ha subito rallentamenti, in particolare a causa di quelli del Liverpool. Il problema riguarderebbe tanti tifosi dei Reds in attesa di entrare che sono senza biglietto. La polizia francese sta lavorando per far entrare chi è in possesso del ticket e, contemporaneamente, allontanare chi non lo ha. La comunicazione arriva dall'Uefa, ma lo ha annunciato agli spettatori già presenti anche lo speaker ufficiale del match, spiegando che la decisione è stata presa per «motivi di sicurezza». Le squadre, dieci minuti dopo le 21, sono ...

